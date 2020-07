Coronavirus: O lege controversată învesteşte guvernul israelian cu puteri speciale Deputatii israelieni au votat miercuri in a doua si a treia lectura un proiect de lege criticat de partidele de opozitie care confera guvernului puteri speciale pana in iunie 2021 pentru a lupta impotriva COVID-19, noteaza AFP.



"Marea lege a coronavirusului", asa cum este numita, autorizeaza guvernul "sa decreteze starea de urgenta din cauza pandemiei de COVID-19, sa promulge reglementari si sa puna in aplicare restrictii in spatiul public si privat". Aceasta daca guvernul este "convins ca exista un risc real de raspandire a noului coronavirus implicand pagube importante in sanatatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

