Coronavirus: O japoneză de pe Diamond Princess depistată cu coronavirus la revenirea sa acasă, după un test iniţial negativ O femeie din Japonia care s-a aflat pe vasul de croaziera Diamond Princess a fost depistata ca fiind infectata cu coronavirus dupa ce s-a întors la locuinta sa din estul Japoniei, în pofida unui test initial negativ, informeaza sâmbata agentia Kyodo, citând guvernul local, noteaza Agerpres.



Anuntul survine într-un context în care criticile se vor intensifica probabil la adresa guvernului japonez pentru decizia sa de a-i tine pe vas pe cei peste 3.000 de pasageri si membri ai echipajului timp de doua saptamâni în carantina, precum si pentru…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

