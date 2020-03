Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 39 de ani, mama a doi copii, se zbate intre viața și moarte dupa ce a fost infectata cu noul tip de coronavirus și a lansat un apel catre oameni, sa nu ”riște nimic” in aceasta perioada. Tara Jane Langston, in varsta de 39 de ani, a fost diagnosticata cu […] Source

- Un model al propagarii pandemiei de coronavirus elaborat de Colegiul Imperial din Londra (Imperial College London ) a avut un impact profund asupra politicilor publice de cand rezultatele au fost transmise oficialilor britanici si americani, saptamana trecuta, informeaza cotidianul Financial Times.Conform…

- Realitatea cumplita din Italia pare sa se repete in Marea Britanie. Morga din Londra nu va mai face fața numarului de oameni omorați de coronavirus, estimeaza autoritațile. Pentru a mari capacitatea morgii, s-a construit o extensie provizorie.

- Alte doua cazuri confirmate cu coronavirus – o femeie din Caras-Severin, venita in Italia, si un barbat din Bucuresti, venit din Londra. Numarul total al celor infectati se ridica la 88. Al 87-lea pacient este o femeie de 32 de ani din judetul Caras-Severin, venita din Italia in 10 martie…

- Premierul britanic Boris Johnson a decis amanarea cu un an a alegerilor locale si municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anuntat biroul premierului, transmite Reuters. Decizia premierului britanic vine la o zi dupa ce Comisia electorala britanica a atentionat ca alegerile…

- Numarul de cazuri de coronavirus din Romania crește in fiecare zi. Doar marți au fost depistate 12 cazuri noi, dintre care un barbat de 34 de ani din București, care a relatat pe Facebook despre realitatea de a fi un pacient cu coronavirus in Romania. Barbatul se numește Bogdan Aron și a calatorit in…

- Mesaj din Spitalul Matei Balș Buna dimineata, prieteni, La ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babes cu diagnosticul confirmat de coronavirus. Am ajuns in urma cu aproximativ 1 ora, dupa ce am asteptat ambulanta 12 ore. Luni seara am facut febra 39.2, iar medicii de la Matei Bals mi-au…

- Unul dintre cei 29 de romani care au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus și-a dezvaluit trairile, intr-un mesaj emoționant postat pe Facebook.Barbatul dezvaluie ca venise din Londra, zona care, in acel moment, nu era cu risc de infectare și ca, dupa ce a facut temperatura a facut…