Coronavirus: O femeie de 60 de ani din Roma, amendată cu 400 de euro după ce a ieşit la plimbare cu o ţestoasă O femeie de 60 de ani din Roma a fost amendata luni cu 400 de euro dupa ce le-a spus politistilor ca a iesit din casa ca sa-si scoata testoasa la aer, informeaza AFP. "Carabinierii din cartierul Centocelle (...) au amendat o femeie de 60 de ani surprinsa in afara domiciliului fara un motiv justificat", in ciuda masurilor de izolare in vigoare pentru combaterea raspandirii virusului, a anuntat marti biroul de presa al fortelor de ordine intr-un comunicat. Femeia, care ''se plimba pe jos impreuna cu o broasca testoasa'' ''a oferit o explicatie bizara, spunand ca a iesit din… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

