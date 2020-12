Coronavirus: O femeie de 105 ani din Turcia a depăşit boala COVID-19 după cinci zile O femeie in varsta de 105 ani din municipiul Istanbul a fost spitalizata pentru COVID-19, dar a depasit boala dupa doar cinci zile desi suferea si de alte afectiuni cronice, informeaza luni agentia turca Anadolu preluata de EFE.



Huriye Baskapan petrecea cu nepotii cateva zile in localitatea Sile, din municipiul Istanbul, cand a inceput sa se planga de stare de slabiciune si lipsa de pofta de mancare. Dupa ce testul pentru COVID-19 a iesit pozitiv, ea a fost internata in spital.



