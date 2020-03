Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta de la universitatea britanica Oxford au inceput un studiu clinic pentru a investiga efectele unui medicament pentru HIV si a unui medicament cu steroizi la pacientii de COVID-19 din Marea Britanie, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Primii pacienti au fost deja inscrisi pentru…

- Columbia va intra de marti in izolare generala "obligatorie", situatie ce va fi mentinuta pana pe 13 aprilie, pentru a limita propagarea noului coronavirus, a anuntat vineri presedintele Ivan Duque, transmit Reuters si AFP, potrivit AGERPRES."In cadrul starii de urgenta, vom aplica izolarea…

- Jocurile Invictus, un eveniment sportiv international creat la initiativa printului Harry al Marii Britanii pentru militarii raniti in teatrele de operatii, au fost amanate cel putin un an din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii intr-un comunicat citat de Reuters potrivit Agerpres.…

- Zeci de angajati ai unuia dintre centrele de ingrijire pentru persoane in varsta Life Care din Seattle, unul din principalele focare de coronavirus din statul american Washington, nu au putut fi testati pentru coronavirus, intrucat nu au primit truse de testare, in conditiile in care prezinta simptome,…

- Nicola Zingaretti, presedintele Partidului Democrat, aflat la guvernare in Italia impreuna cu Miscarea Cinci Stele, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza Reuters si dpa, preluate de Agerpres.

- Premierul chinez Li Keqiang a cerut Uniunii Europene sa faciliteze achizițiile urgente de materiale sanitare din țarile membre, a anuntat sambata Guvernul de la Beijing, scrie Reuters, citeaza hotnews.ro.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…