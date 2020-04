Coronavirus, o abordare astrologică. Când se va sfârși criza și ce impact va avea asupra omenirii Indiferent ca suntem sau nu deschiși catre astrologie, o știința metafizica veche de milenii, un lucru este sigur: nimic nu este intamplator și nimic nu este doar o simpla coincidența. Incep astfel aceasta analiza astrologica pentru ca mai jos veți regasi multe „coincidențe” care pot fi cel puțin surpinzatoare pentru cei care nu sunt foarte deschiși catre aceasta zona. Planetele emit radiații electromagnetice, iar acestea ajung pe pamant și influențeaza, in diferite moduri, fiecare particica a noastra, o spune fizica, insa ele doar predispun, de restul ne facem fiecare responsabili pentru ca,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 80.142 de persoane in intreaga lume de la declansarea sa in decembrie, in China, potrivit unui bilant AFP stabilit din surse oficiale marti la 19:00 GMT, relateaza AFP, titrat de Agerpres. Peste 1.397.180 de cazuri de infectie au fost oficial diagnosticate in…

