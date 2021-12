Coronavirus: Nuvaxcovid, vaccin anti-Covid, fabricat pe baza metodei clasice, fără ARNm, fără adenovirus Vaccinul Nuvaxcovid de la Novavax este al cincilea vaccin autorizat in Uniunea Europeana de Agenția Europeana a Medicamentelor. Printre vaccinurile anti-Covid autorizate in Europa este și serul american de la Novavax intrat saptamana aceasta pe piața europeana. Este vorba de un contract de 200 de milioane de doze de Nuvaxcovid, numele vaccinului, incheiat cu Comisia europeana. Este un ser nou ca ar putea convinge pe unii antivacciniști, intrucat acesta este produs pe baza metodei clasice. Tehnologie clasica Nici ARN mesager ca la Pfizer și Moderna,, nici adenovirus ca la Janssen sau AstaZeneca.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

