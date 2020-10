Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 7 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 142.570 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 111.564 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost…

- Pana astazi, 1 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 129.658 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Totodata, 103.994 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost…

- Pana astazi, 28 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 123.944 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 99.344 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost…

- Pana astazi, 23 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 116.415 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. De asemenea, 93.558 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost…

- Pana astazi, 11 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 101.075 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.391 de cazuri noi de persoane infectate cu…

- Presedintele SUA Donald Trump admitea înca din februarie, rezulta din anumite înregistrari, ca a minimalizat intentionat gravitatea situatiei create de noul coronavirus pentru a evita panica, potrivit unei carti care va fi publicata de jurnalistul Bob Woodward, relateaza dpa. ''Am…

- Pana astazi, 1 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 88.593 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 38.454 de pacienti au fost declarati vindecati si 11.175 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate…

- Numarul contaminarilor si deceselor cauzate de Covid-19 este in continua crestere, scrie larepubblica . In India, au fost depașite trei milioane de cazuri. Cu 61.408 noi infectati in ultimele 24 de ore, totalul a ajuns la 3,1 milioane. Este țara asiatica cu cel mai mare numar de persoane infectate cu…