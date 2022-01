Coronavirus: Numărul persoanelor infectate și al deceselor, în creștere Peste 10.000 de cazuri noi de coronavirus au fost diagnosticate, in ultimele 24 de ore in Romania, fiind raportate 32 de decese, dintre care trei anterioare, potrivit bilanțului provizoriu transmis de CNCCI. Atat numarul persoanelor infectate, cat și al deceselor este in creștere. Conform datelor existente la nivelul CNCCI, sambata au fost inregistrate 10.062 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2. The post Coronavirus: Numarul persoanelor infectate și al deceselor, in creștere appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore in Romania au fost diagnosticate peste 10.000 de cazuri noi de coronavirus și au fost raportate 32 de decese, dintre care trei anterioare, potrivit bilanțului provizoriu transmis de CNCCI.

- Numarul de cazuri noi de coronavirus crește alarmant: de la aproape 4.893 de cazuri noi, miercuri, joi au fost raportate peste 6.000 de cazuri noi, potrivit bilanțului provizoriu transmis de CNCCI.

- Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS CoV-2 au fost confirmate in Romania. Surse din lumea medicala spun ca este vorba despre persoane care au calatorit in Marea Britanie și au intrat in contact cu oameni veniți din Africa. Cele doua persoane au forme ușoare ale bolii. Una…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.032 cazuri de persoane infectate cu coronavirus, conform Grupului de Comunicare Strategica. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 9 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.032 cazuri de persoane pozitive…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 1.673 de cazuri de COVID-19 și 206 decese. Alte 23 de decese au fost raportate acum, dar s-au petrecut anterior intervalului. Conform datelor existente la nivelul CNCCI, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.673 cazuri de persoane pozitive…

- In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate aproape 1.100 de cazuri noi de coronavirus in Romania și au fost raportate 107 decese, dintre care 15 anterioare ultimelor 24 de ore, potrivit bilanțului provizoriu transmis de CNCCI. Conform datelor existente la nivelul CNCCI, luni, in ultimele 24 de ore…

- In ultimele 24 de ore au fost diagnosticate 1.727 de cazuri noi de coronavirus in Romania și au fost raportate 180 de decese, dintre care 19 anterioare ultimelor 24 de ore, potrivit bilanțului provizoriu transmis de CNCCI. Conform datelor existente la nivelul CNCCI, sambata, in ultimele 24 de ore au…

- Pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate pana acum 1.762.701 cazuri de infectare cu COVID-19.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe.Pana acum, 54.959 de persoane diagnosticate cu infecție…