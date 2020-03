Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a pacientilor depistati pozitiv cu noul coronavirus Starea de sanatate a pacientilor depistati pozitiv cu noul coronavirus si internati în prezent, la Cluj si la Timisoara, este în continuare stabila, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Pacienta…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența, desfașurat marți, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a decis ca regiunea Emilia-Romagna, din Italia, Coreea de Sud și Iran sa fie introduse in lista zonelor pentru care se instituie masura auto-izolarii la domiciliu,anunța un comunicat de presa.„Astfel,…

- Mai multe state europene iau masuri dure pentru a impiedica raspandirea virusului din China, care a ajuns in 67 de state și teritorii. In regiunile afectate din Italia, autoritațile au decis sa cheme doctori care sunt la pensie. O masura similara ar putea sa fie luata și in Marea Britanie. Italia ramane…

- Trei persoane au decedat, marti, de coronavirus in Italia, astfel ca bilantul epidemiei a ajuns la zece morti, anunta autoritatile italiene, citate de postul RaiNews si de publicatia La Repubblica.Trei persoane au decedat in ultimele ore in regiunea Lombardia (nordul Italiei), a declarat marti…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a convocat, marti, o videoconferinta de urgenta cu reprezentantii directiilor de sanatate publica din teritoriu si municipiul Bucuresti cu privire la gestionarea modului de prevenire a infectiei COVID-19. Toate persoanele care vin din zonele afectate – Hubei…

- Parlamentul European a recomandat angajatilor, care au calatorit in ultimele 14 zile in regiunile din nordul Italiei afectate de coronavirus, sa ramana acasa in autoizolare. Angajatii Parlamentului European sunt sfatuiti sa lucreze de acasa daca au calatorit recent in regiunile italiene Lombardia, Piemont,…

- Romanii care se intorc din zonele de risc din Italia și trec frontiera terestra fara sa anunțe de unde vin și unde urmeaza sa ajunga ar putea constitui un adevarat pericol daca sunt purtatori ai noului coronavirus. Pe de alta parte, autoritațile intarzie nejustificat demararea unei campanii de informare…

- Al treilea deces de coronavirus a fost anunțat duminica, in Italia. Bilanțul indica, de asemenea, ca numarul persoanelor infectate a trecut de 150. Cea de-a treia victima a coronavirusului in Italia este o pacienta care a murit in localitatea Crema din provincia Cremona, la Secția de Oncologie a spitalului…