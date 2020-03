CORONAVIRUS, numărul morţilor a trecut de 4.000. E nevoie de cinci zile ca oamenii să prezinte simptomele bolii Numarul celor infectati cu coronavirus a depasit cifra de 114.000, fiind afectate persoane din peste 80 de tari. Peste 81.000 de cazuri sunt consemnate in China continentala, iar in afara acestei tari cea mai afectata este Italia, cu un total de 9.172 de cazuri de imbolnaviri si 463 morti. Cercetatori americani si britanici au concluzionat, in urma unui studiu, ca este nevoie de cinci zile, in medie, pentru ca oamenii sa aiba simptome de imbolnavire cu Covid-19. Cei mai multi dintre cei care dezvolta simptome o fac in jur de 5 zile. Cine nu prezinta simptome pana in ziua a 12-a este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

