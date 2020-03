CORONAVIRUS. Numărul deceselor în România ajunge la 42 Alte doua persoane au murit din cauza infectarii cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Bilanul ajunge la 42 de morți. Deces 41 Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara . Rezultatul testarii din The post CORONAVIRUS. Numarul deceselor in Romania ajunge la 42 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

