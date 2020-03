Stiri pe aceeasi tema

- In Italia, numarul deceselor din cauza coronavirusului a crescut alarmant intr-o singura zi, de la 233 la 366, iar bilanțul persoanelor infectate este cu 25% și anume de la 5.883 la 7.375 de cazuri, potrivit Agentiei italiene pentru Protectie Civila, citata de BBC, potrivit MEDIAFAX.Cresterea…

- In Italia, numarul deceselor provocate de coronavirus a inregistrat un nou salt: 49 doar in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica totalul la aproape 200 de morti! La nivel mondial au murit aproape 3.500 de oameni, majoritatea in China.

- Bilantul mortilor epidemiei de coronavirus din Italia a crescut cu 50 intr-o singura zi, ajungand la 198, a anuntat vineri Agentia de Protectie Civila, cea mai mare crestere intr-o singura zi de la descoperirea epidemiei in urma cu doua saptamani, relateaza Reuters si AFP, citate de Agerpres .

- Numarul persoanelor din Italia contaminate cu noul coronavirus a ajuns la 821, a anuntat vineri seful Agentiei italiene de protectie civila, Angelo Borrelli, transmit DPA si Reuters, scrie agerpres.ro.

- Numarul cazurilor de persoane infectate cu noul coronavirus depistate in Italia a crescut la 322, iar dintre acestea 11 au decedat, a anuntat marti intr o conferinta de presa directorul Agentiei de Protectie Civila, Angelo Borrelli, citat de DPA si preluat de Agerpres.Potrivit Reuters, o femeie in varsta…

- Numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a trecut de 79.000, iar numarul deceselor 2.619, 27 fiind in afara Chinei, conform CNN.Citește și: Traian Basescu: Coronavirusul va intra in Romania. Trebuie sa ne pregatim pentru ce-i mai rau. Eu aș opri azi, acum, zborurile din Italia Luni,…

- Autoritatea pentru Sanatate Publica din provincia chineza Hubei a anunțat ca inca 116 persoane au murit joi din cauza noului tip de coronavirus, ceea ce inseamna ca, la nivel mondial, 1.486 de oameni au murit din cauza coronavirusului, informeaza CNN.Citește și: Victor Ponta poveste TERIFIANTA…

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus din China a ajuns la 25, iar numarul persoanelor infectate se ridica la 616, au informat autoritațile sanitare din aceasta țara, citate de Sky News, potrivit Mediafax.Bilanțul precedent era de 17 morți. Scandalul ajunge peste hotare: Grefierii…