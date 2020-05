Coronavirus. Numărul deceselor ajunge la 780 Duminica dimineața, numarul deceselor asociate infectarii cu coronavirus a ajuns la 780 in Romania. Deces 772 Femeie, 93 ani, județ Arad. Beneficiar in Centrul de persoane varstnice Internata in data de 25.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Arad – Boli Infecțioase.Recoltare pentru COVID-19 in data de 23.04.2020.Rezultat pozitiv in data de 23.04.2020.Decedata in data de 02.05.2020.Comorbiditați: HTA, Cardiopatie ischemica, Malnutriție protein-calorica. Deces 773 Femeie, 55 ani, județ Vaslui. Ingrijitor Spitalul Județean de Urgența Vaslui Internata in data de 23.04.2020 in Spital Municipal… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

