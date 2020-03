Coronavirus: Numărul deceselor ajunge în SUA la 12; epidemia se extinde în mai multe state Numarul de decese cauzate de coronavirus în Statele Unite a crescut joi la 12, 53 de noi cazuri în toata țara, bolala ajungâns și în Colorado, Tennessee, Texas și San Francisco, anunța Reuters, citat de Mediafax.



Un elicopter a transportat kituri de testare catre nava de croaziera aflata în largul coastei Californiei, careia i s-a interzis sa acosteze în San Francisco, dupa ce cel puțin 35 de persoane au dezvoltat simptome asemanatoare gripei la bordul navei, care a fost legata de alte doua cazuri confirmate de COVID-19.



