- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca va folosi un nou sistem pentru denumirile variantelor de Covid-19, folosind litere din alfabetul grec, conform BBC.Astfel, OMS se va referi la variantele detectate in UK, Africa de Sud și India, folosind litere grecești.

- 707 cazuri noi, la nivel national. La Constanta, au fost raportate 23 de noi infectari.Pana astazi, 19 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.073.679 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .1.028.554 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate…

- Varianta COVID-19 descoperita in India, a fost clasificata drept „ingrijoratoare,” a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, in special pentru ca este mai contagioasa, relateaza Le Figaro. „Exista informatii ca B.1.617 este mai contagioasa, dar si dovezi care sugereaza ca are un anumit grad de…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si Italia…

- V. S. Ieri, Direcția de Sanatate Publica a raportat doar 37 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in localitațile prahovene, acesta fiind cel mai mic numar de persoane diagnosticate cu Covid-19 in județul nostru, din ultimele luni. Și la nivel național situația a aratat un trend descrescator, in…

- 53 de cazuri noi, la Constanta. La nivel national, s au inregistrat 2.931 noi infectari. Pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.034.003 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .950.242 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate…

- S au inregistrat 4.151 cazuri noi la nivel national La Constanta s au depistat 242 noi infectari Pana astazi, 4 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 974.375 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .871.950 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor…

- Critici dure din partea OMS referitor la ritmul „inacceptabil” in care se desfașoara campania de vaccinare la nivel european Joi, Organizația Mondiala a Sanatații a criticat ritmul „inacceptabil” și lent cu care se desfașoara vaccinarea anti-Covid la nivel european, care se confrunta cu „cea mai ingrijoratoare…