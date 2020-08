Coronavirus: Număr record al pacienților internați la Terapie Intensivă Bilanțul cazurilor noi de coronavirus inregistrate in ultimele 24 de ore a ajuns, sambata, 22.08. a.c., la 1.189 (din 22.991 de teste efectuate), in ușoara scadere fața de ziua precedenta. Numarul pacienților aflați la Terapie Intensiva a ajuns la 504. In intervalul 21.08.2020 (10:00) – 22.08.2020 (10:00) au fost inregistrate 37 de decese (18 barbați și 19 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Pana astazi, 22 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 77.544 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 35.079 pacienți au fost declarați vindecați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

