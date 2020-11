Stiri pe aceeasi tema

- Unde și de cand vor merge europenii la schi iarna aceasta? Cancelarul Germaniei, țara care deține președinția rotativa a Uniunii Europene, propune ca toate stațiunile din statele comunitare sa ramana inchise pana la sfarșitul lunii ianuarie.

- Germania vrea ca statele alpine sa tina inchise statiunile de schi pentru a contribui la combaterea pandemiei de coronavirus, dar va fi greu de gasit un acord in acest sens cu vecina sa Austria, a afirmat joi cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters si dpa, potrivit AGERPRES. "Sezonul…

- Liderii europeni pun la punct un plan coordonat pentru deschiderea sezonului de schi. Președintele francez a anunțat deja ca, cel mai probabil, de abia din ianuarie se va putea merge la schi. In Italia, industria sporturilor de iarna face presiuni asupra guvernului sa permita redeschiderea stațiunilor…

- Cehia ar urma sa inceapa, pe 18 decembrie, sa efectueze gratuit teste antigen pentru depistarea Covid-19 pentru toti cetatenii care doresc acest lucru, a declarat astazi ministrul Sanatatii, relateaza agenția Reuters, citata de agerpres . Cehia a fost una dintre cele mai afectate tari din Europa de…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, cere Guvernului sa analizeze cu maxima seriozitate problema inchiderii pietelor si sa protejeze antreprenorii romani, potrivit Agerpres."Chestiunea legata de piete o vom discuta cu primul ministru pentru ca o consider extrem de sensibila…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca al doilea val de coronavirus în Europa este „grav” si ca blocul comunitar trebuie sa arate ca si-a învatat lectia de la începutul pandemiei în prima parte a acestui an, relateaza Agerpres citând agenția germana…

- Europa este in stare critica din cauza pandemiei de coronavirus care are un trend ascendent in majoritatea statelor. Excepție fac doar cateva state. In condițiile in care pe tot continentul apar noi focare de coronavirus, patru țari europene se afla sub pragul de alarma al Centrului European pentru…

- Finlanda este țara din Europa care a reușit sa gestioneze cel mai bine pandemia de coronavirus, scrie Financial Times. Aceasta țara nordica a avut cu 90% mai puține decese cauzate de Covid-19 pe cap de locuitor decat Suedia, iar economia sa a fost afectata mai puțin in prima jumatate a anului, comparativ…