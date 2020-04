Kia Telluride primește titlul World Car of the Year 2020: SUV-ul asiatic a învins Mazda 3 și ...

Reprezentanții World Car Awards au anunțat câștigătorii premiilor ediției din acest an. Kia Telluride, Mazda 3 și Mazda CX-30 au fost finaliștii care s-au duelat pentru marele premiu World Car of the Year… [citeste mai departe]