Noul lockdown care va intra in vigoare joi in Anglia pentru a tine sub control al doilea val al pandemiei de COVID-19 va lua sfarsit ''in mod automat'' la 2 decembrie, a promis miercuri premierul britanic Boris Johnson, transmit Reuters si AFP.



''Aceste masuri din toamna vizand combaterea cresterii (numarului de cazuri de COVID-19) vor expira automat pe 2 decembrie'', a indicat liderul conservator in fata membrilor Camerei Comunelor, inaintea votului privind acest al doilea lockdown din Anglia.



El s-a declarat optimist in legatura cu perspectivele…