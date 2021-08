Stiri pe aceeasi tema

- Plecata de aproape 10 ani din Romania, impreuna cu soțul și fiica ei, Sabina Antoniu descrie acțiunile guvernului neozeelandez in fața pandemiei de COVID-19. Romanca explica mecanismele prin care poate accesa fonduri pentru afacerea sa – un restaurant – care acum sta inchis, intrucat o carantina totala…

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a extins vineri lockdownul national in conditiile in care numarul noilor cazuri de COVID-19 a sporit in ultimele zile in Noua Zeelanda, relateaza Reuters, citat de agerpres. Initial, lockdownul decretat marti in Noua Zeelanda, primul in ultimele 15 luni, urma…

- Noua Zeelanda a intrat in lockdown timp de trei zile din cauza cazurilor de COVID 19, varianta Delta. Autoritațile au confirmat șapte cazuri, toate legate intre ele, și au decis sa instituie...

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a anunțat marți un lockdown la nivel național, dupa ce țara a confirmat un caz de coronavirus - primul caz de Covid-19 transmis la nivel local in comunitate din februarie incoace.

- Noua Zeelanda a anuntat ca va intra in lockdown dupa ce un barbat a fost testat pozitiv la coronavirus, primul caz inregistrat in aceasta tara in ultimele sase luni, relateaza BBC. Cazul a fost detectat in orasul Auckland, care va intra in lockdown vreme de o saptamana, in timp ce restul tarii va intra…

- Noua Zeelanda intra, din nou, in lockdown național. Premierul Noii Zeelande, Jacinda Arden, a anunțat un nou lockdown, dupa ce a fost confirmat un caz de COVID-19. Ardern a spus ca autoritațile presupun ca noul caz este o varianta Delta, deși acest lucru nu a fost confirmat, potrivit www.skynews.com.au…

- "Un raspuns ferm si rapid este cel mai bun mod de a opri orice posibila raspandire si le cerem tuturor in Noua Zeelanda sa ramana calmi si sa dea dovada de responsabilitate in timp ce adunam mai multe informatii cu privire la acest caz", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Sanatații,…

- Turneul de tenis de la Auckland a cazut din nou victima pandemiei de coronavirus, organizatorii sai confirmand miercuri ca evenimentul premergator Openului Australiei a fost anulat pentru al doilea an consecutiv, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Competitia din Noua Zeelanda, care figureaza…