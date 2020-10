Stiri pe aceeasi tema

- Noua din zece angajați vor sa aiba posibilitatea de a alege daca sa munceasca de la birou sau de acasa dupa ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, potrivit studiului „Forța de munca a...

- Aproximativ noua din zece angajati vor sa poata alege daca sa munceasca de la birou sau de acasa de indata ce restrictiile de la locul de munca impuse de pandemia de COVID-19 vor fi relaxate, indica un studiu realizat de Cisco Systems, transmite miercuri Reuters.

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti britanicilor sa lucreze de acasa daca este posibil si a ordonat restaurantelor si barurilor sa inchida mai devreme, pentru a tine sub control raspandirea celui de-al doilea val de Covid-19, noile restrictii urmand probabil sa ramana in vigoare in urmatoarele…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti britanicilor sa lucreze de acasa daca este posibil si a ordonat restaurantelor si barurilor sa inchida mai devreme, pentru a tine sub control raspandirea celui de-al doilea val de Covid-19, noile restrictii urmand probabil sa ramana in vigoare in urmatoarele…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti britanicilor sa lucreze de acasa daca este posibil si a ordonat restaurantelor si barurilor sa inchida mai devreme, pentru a tine sub control raspandirea celui de-al doilea val de Covid-19, noile restrictii urmand probabil sa ramana in vigoare in urmatoarele…

- Coreea de Sud le-a cerut joi companiilor sa le permita angajatilor sa lucreze de acasa, iar Adunarea Nationala de la Seul a fost inchisa, in contextul in care autoritatile au raportat cel mai mare numar zilnic de cazuri de coronavirus din martie, relateaza Reuters si AFP,

- Pandemia de coronavirus nu pare sa franeze, iar lista statelor afectate grav de infectarile cu noul tip de coronavirus este deschisa de Statele Unite ale Americii, cu peste 5 milioane de oameni care au trecut prin boala. Astfel, dupa ce Google a decis sa iși lase angajații sa lucreze de acasa pana anul…

- Autoritatile regionale din Catalonia le-au recomandat vineri locuitorilor Barcelonei, al doilea oras ca marime al Spaniei, sa ramana acasa si sa nu se adune in grupuri de mai mult de zece persoane, intr-un efort de a incetini cresterea numarului de contaminari cu SARS-CoV-2, potrivit Reuters si AFP.…