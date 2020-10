Coronavirus: Nou record de contagieri în Ungaria, care prelungeşte închiderea frontierelor Guvernul ungar a prelungit vineri pentru inca o luna inchiderea frontierelor pentru cetatenii straini, in incercarea de a frana pandemia de coronavirus, in conditiile in care numarul zilnic al contagierilor a inregistrat un nou record, cu 3.286 de cazuri si 65 de morti in ultimele 24 de ore, relateaza EFE. Numarul total al contagierilor a urcat la 71.400 iar cel al deceselor de COVID-19 la 1.699, au informat vineri autoritatile sanitare de la Budapesta. Numarul cazurilor active este de 51.761 de persoane, dintre care 3.753 sunt spitalizate, iar 267 se afla la terapie intensiva, conectate la ventilatoare.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

