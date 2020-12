Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inregistrat marti un nou record de infectari zilnice cu SARS-CoV-2, de peste 248.000 de cazuri confirmate in 24 de ore, potrivit statisticilor anuntate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP.

- Statele Unite au inregistrat sambata, pentru a treia zi consecutiv, un numar record de contaminari cu coronavirus in 24 de ore cu aproape 230.000 de cazuri, potrivit datelor de la Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP, potrivit news.ro. In timpul aceluiasi interval, Statele Unite au numarat…

- Statele Unite au inregistrat vineri, pentru a doua zi consecutiv, un record de infectari cu coronavirus in 24 de ore, cu 225.201 de noi cazuri recenzate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP, potrivit news.ro.Citește și: LOVITURA de BAROS pentru reținuții din dosarul achizițiilor…

- Un nou record de peste 120.000 de noi infectari cu Covid-19 a fost inregistrat joi in SUA, unde epidemia este in creștere de aproximativ doua saptamani, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, anunța AFP, citata de hotnews . In SUA au fost identificate 123.085 de cazuri noi intre…

- Aproape 100.000 de cazuri de infectii cu COVID -19 au fost detectate miercuri in Statele Unite ale Americii, in decurs de 24 de ore. Este un nou record inregistrat la o zi de la alegerile prezidentiale, potrivit bilantului difuzat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP.

- Statele Unite au atins 8.399.689 de cazuri confirmate de coronavirus. Numarul deceselor a ajuns la 222.965, cel mai afectat stat fiind New York-ul.California a inregistrat cele mai multe infectari cu SARS-CoV02, 889.464.Statele Unite au atins 8.399.689 de cazuri confirmate de coronavirus,…

- La nivel național, pana astazi, 9 octombrie, au fost confirmate 148.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). De asemenea, 114.792 de pacienți au fost declarați vindecați, iar 5.299 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.La nivelul județului Cluj,…

- Inca 1121 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in țara noastra. Dintre acestea, cinci cazuri sunt de import (Turcia-2, Olanda-1, Ucraina-1, Italia-1).Astfel, bilanțul imbolnavirilor cu COVID-19 in Republica Moldova a ajuns la 59 915 de cazuri.