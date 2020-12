Guvernul nord-irlandez a decis joi seara sa introduca dupa Craciun, pentru sase saptamani, noi masuri de izolare in fata recrudescentei puternice a pandemiei de coronavirus in provincia britanica, noteaza AFP.



Dupa primele doua decretate in primavara si in toamna, Irlanda de Nord va cunoaste astfel al treilea lockdown.



Noile restrictii vor intra in vigoare cu incepere de la 26 decembrie si vor face obiectul unei evaluari dupa patru saptamani, a anuntat vicepremierul Michelle O'Neill, subliniind ca raspandirea coronavirusului impune "o interventie urgenta".



…