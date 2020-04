Coronavirus: Norvegia trimite o echipă medicală pentru a ajuta regiunea italiană Lombardia Norvegia trimite o echipa medicala de urgenta in nordul Italiei pentru a ajuta autoritatile sanitare italiene in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, relateaza dpa. "Infectia este sub control in Norvegia, in timp ce Italia este la varful crizei", a spus duminica ministrul norvegian al Sanatatii, Bent Hoie. "Acum este momentul potrivit ca noi sa ajutam o tara care se confrunta cu provocari uriase", a adaugat el. Echipa de specialisti norvegieni, formata din medici, asistente si experti in logistica, urmeaza a fi stationata patru saptamani in Lombardia, regiunea din nordul Italiei care e epicentrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

