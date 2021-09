Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca va ridica din data de 10 septembrie, gratie unei importante rate de vaccinare, restrictiile inca in vigoare impotriva COVID-19, boala nemaifiind considerata o 'amenintare pentru societate', a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, potrivit France Presse. 'Epidemia este…

- Aproximativ 110.000 de copii si adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani, sau aproape un sfert dintre tinerii din aceasta grupa de varsta, sunt asteptati in acest weekend in Portugalia sa se...

- Campania de vaccinare este impulsionata la nivel european prin noi masuri care ar putea creste gradul de vaccinare al populatiei si ar putea preveni raspandirea noii tulpini, lucru care se vede in tari precum...

- Acoperirea vaccinala nu depașește 40% la nicio grupa de varsta in Romania, iar din categoria cu cel mai mare risc, doar un roman din 3 s-a vaccinat, conform unui raport al Institutului Național de Sanatate Publica. INSP spune ca scenariul... The post Raport INS: Nu se exclude posibilitatea de reinstituire…

- Guvernul portughez a aprobat joi un decret prin care permite vanzarea testelor rapide de COVID-19 in supermarketuri si a extins la inca 30 de localitati restrictiile antiepidemice aplicate zonelor cu risc epidemiologic ridicat, printre aceste restrictii fiind interdictia de circulatie pe timp de noapte…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a anuntat, marti, ca peste 13.300 de copii cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani au fost vaccinati. Grupa de varsta 60 – 69 are cele mai multe persoane cu schema completa de vaccinare, respectiv peste 851.000, anunța news.ro. CNCAV a transmis, marti, situatia…

- Israel este prima tara din lume care a ridicat toate restricțiile legate de coronavirus. Din 1 iunie, dovada vaccinarii nu mai este necesara pentru a intra in diferite locații. Maștile se mai poarta in interior, cel puțin in urmatoarele doua saptamani. Ministerul Israelian al Sanatații confirma anularea…