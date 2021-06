Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat vineri o o noua relaxare a restrictiilor impotriva COVID-19 in Tarile de Jos, unde portul mastii va ramane obligatoriu doar in transportul public si in colegii si licee, noteaza AFP.



Noua runda de relaxari va intra in vigoare pe 26 iunie, a declarat Mark Rutte intr-o conferinta de presa.



De la aceasta data, portul mastii nu va mai fi obligatoriu oriunde se poate respecta distantarea sociala. Guvernul considera ca nu este cazul in transportul public si in colegii si licee.



Discotecile si cluburile de noapte isi vor putea…