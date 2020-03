Stiri pe aceeasi tema

- Starul brazilian Neymar a marcat miercuri seara al 400-lea sau gol ca fotbalist profesionist, ajutand echipa franceza Paris Saint-Germain sa se califice in sferturile de finala ale Ligii Campionilor pentru prima oara in ultimii patru ani. Pe un stadion Parc des Princes fara spectatori, din cauza epidemiei…

- Starul brazilian Neymar, atacantul echipei Paris Saint-Germain, fost desemnat Jucatorul lunii ianuarie in campionatul de fotbal al Frantei, informeaza cotidianul sportiv L'Equipe. Autorul a cinci goluri pe parcursul primei luni din 2020, Neymar, a primit 62% din voturi, reusind sa-i devanseze pe…

- Accidentat chiar inainte de a implini 28 de ani, pe 5 februarie, Neymar a ratat pana acum trei meciuri ale lui PSG. Brazilianul, care are o leziune la coaste, risca sa nu joace nici in prima manșa a "optimilor" Champions League: contra Borussiei, la Dortmund (18 februarie). Pana acum, starul sud-american…

- Neymar implinește maine 28 de ani. Starul brazilian pastreaza tradiția și va lipsi la meciul pe care PSG il joaca astazi cu Nantes in Ligue 1. Neymar a fost lasat in afara lotului de Thomas Tuchel. Motivul oficial al absenței este o accidentare la coaste, dar fanii campioanei Franței știu ca e vorba…

- Atacantul brazilian Neymar a reusit o "dubla" pentru Paris Saint-Germain in partida castigata in deplasare de echipa sa, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Lille OSC, duminica seara, in cadrul etapei a 21-a campionatului de fotbal al Frantei. Neymar a deschis scorul in minutul 28, iar apoi a majorat…

- Daca dai peste Jack Grealish in Ultimate Team, mai bine deconectezi jocul și eviți o umilința mare. Starul lui Aston Villa s-a laudat și pe rețelele de socializare cu formația de vis pe care și-a construit-o. Apararea este formata aproape exclusiv din legende. In poarta este singurul goalkeeper caștigator…