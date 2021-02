Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu noul coronavirus pe teritoriul statului New York a ajuns la un nou minim dupa perioada sarbatorilor, cand s-a confruntat cu o crestere a numarului de cazuri, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Cele mai recente teste au avut o rata de pozitivare de 2,99%, potrivit unor…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 240 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.650 de teste efectuate (din care 520 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara – 155, Lugoj – 2, Deta – 2, Gataia – 2, Jimbolia…

- Autoritațile au confirmat duminica 2.049 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 7.783 de teste. Au murit 122 de persoane, in vreme ce la ATI sunt internați 1.206 oameni, cifra in scadere fața de ieri. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat duminica 2.049 cazuri noi de persoane…

- Noua tulpina britanica a virusului SARS-CoV-2 a fost detectata la o persoana din Loreto, Ancona, fara ca aceasta sa fi avut contact cu persoane din Marea Britanie, transmite EFE. Surse medicale citate de mass-media italiane au informat ca persoana a fost supusa unui test molecular pentru a…

- Ratele de infectare in judet nu s-au modificat spectaculos de la ultima raportare. In municipiul Iasi are aceeasi valoare, 3,76, iar la Valea Lupului a scazut cu cateva sutimi, ramanand totusi peste pragul de 10 cazuri la 1000 de locuitori. Vezi lista cu toate localitatatile din judet aici In crestere…

- Scade rata de infectare la Valea Lupului (cu un punct fata de valoarea comunicata ieri, pana la 9,61 cazuri/1000 loc.), dar creste cea din Aroneanu (6,82, fata de 6.59). Au continuat sa scada incidentele imbolnavirii de Covid la Ciurea (5,18 fata de 5,52, ieri), in municipiul Iasi (3,66 cazuri fata…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 173 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 842 de teste efectuate. Cazurile noi sunt din Timișoara – 81, Lugoj – 14, Ciacova – 5, Deta – 1, Faget – 6, Recaș – 3, Sannicolau […]…