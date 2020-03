Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala a anuntat marti ca suplimenteaza cu 2 miliarde de dolari, la 14 miliarde de dolari, fondurile puse la dispozisie statelor membre pentru reactia la pandemia de coronavirus, transmite Reuters potrivit news.ro.Institutia financiara anuntase pe 3 martie alocarea de 12 miliarde de…

- Arabia Saudita a anuntat luni ca va aplica amenzi de pana la 500.000 de riali (circa 133.000 de dolari) celor care ascund informatii despre starea de sanatate si despre deplasari, la punctele de intrare in tara, transmite Reuters.Regatul din Golf a luat si alte masuri pentru a impiedica raspandirea…

- Marea Britanie, Franta si Germania vor furniza "sprijin material si financiar" Iranului, una din tarile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, au anuntat luni ministerele de externe din cele trei tari, intr-un comunicat comun citat de AFP, Reuters si dpa.

- Economiile asiatice ar putea pierde 105 - 115 miliarde de dolari din produsul intern brut (PIB) in acest an, din cauza scaderii turismului in urma izbucnirii epidemiei de coronavirus, arata un raport ING publicat luni și citat de Reuters, potrivit Agerpres.„Daca presupunem ca turismul catre…

- Volkswagen a amânat pâna pe 17 februarie reînceperea producției la majoritatea uzinelor deținute în joint-venture cu chinezii de la SAIC Motor, transmite Reuters, citata de Mediafax. Totodata, producatorul auto german a amânat cu o saptamâna și reînceperea producției…

- Un deputat iranian a anuntat o recompensa de 3 milioane de dolari pentru "oricine il omoara pe (presedintele american Donald) Trump", a relatat agentia semioficiala ISNA, preluata marti de Reuters, potrivit Agerpres. "Din partea populatiei din provincia Kerman, vom plati o recompensa de 3 milioane…

- Un judecator din Pennsylvania a redus vineri despagubirile punitive pe care Johnson & Johnson ar fi trebuit sa le plateasca unui barbat, pentru ca nu a avertizat ca baietii care folosesc medicamentul antipsihotic Risperdal risca sa le creasca sanii, de la 8 miliarde de dolari la 6,8 milioane…