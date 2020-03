Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis anunța ca decretul prin care se impune stare de urgența cuprinde masuri sociale și economice, suspendarea cursurilor in școli și sistem universitar și preuniversitar. Totodata, pot fi plafonate prețurile la servicii, combustibil și medicamente. „Daca luam imediat cele mai…

- Masurile anuntate de presedinte: - Scolile vor fi inchise. - Activitatea din invatamantul preuniversitar si universitar se suspenda - Daca va fi nevoie, se pot plafona, preturile la medicamente, alimente de prima necesitate, utilitati, carburanti, in limita pretului mediu din ultimele trei luni. -Serviciile…

- La ora actuala, testele efectuate de laboratorul ANSP au confirmat înca doua cazuri noi de infecție cu noul tip de Coronavirus pe teritoriul Republicii Moldova. Este vorba de doi cetațeni ai țarii noastre, o femeie și un barbat, care au revenit recent din Italia, pe data de 26 februarie, și…

- Premierul interimar Ludovic Orban a anunțat, in urma Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU), ca școlile vor fi inchise in perioada 11-22 martie. Pe de alta parte, conform Antena 3, a fost confirmata infectarea cu coronavirus la o persoana din județul Buzau. Vom reveni cu informații…

- In județul Alba, sambata, 7 martie, se afla 360 de persoane in autoizolare și pe teritoriul județului nu exista nici un caz confirmat de coronavirus (COVID-19), au transmis reprezentanții DSP Alba. De asemenea, DSP a transmis intr-un comunicat de presa urmatoarele: ” Pana astazi, 7 martie, numarul…

- Un barbat in varsta de 33 de ani si o tanara in varsta de 19 ani, ambii din judetul Prahova, sunt suspectati de infectare cu coronavirus, autoritatile asteptand rezultatele analizelor. Tanara s-a aflat in perioada 21- 24 in Italia, dar avea simptome inainte de plecarea din tara potrivit news.ro.”Avem…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca italianul confirmat cu coronavirus era bolnav cand a ajuns pe teritoriul Romaniei și „a plecat pe o perioada de acalmie”.„Contactul (romanului confirmat cu infecție…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a explicat ca riscul ca italianul diagnosticat cu coronavirus sa fi fost contagios in perioada in care s-a aflat in Romania este foarte mic, avand in vedere ca boala s-a manifestat la doua zile dupa ce a plecat din țara.„Riscul…