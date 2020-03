Stiri pe aceeasi tema

- La o luna de la apariția primului caz de coroanvirus din Romania, Doina Azoicai, președinta Societații Romane de Epidemiologie, considera ca este foarte posibil ca Romania sa aiba 10.000 de cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Mai mult, aceasta considera ca la jumatatea lunii aprilie, cand va fi Paștele,…

- Anunț SUMBRU in Romania! Cand va fi, de fapt, VARFUL PANDEMIEI. Vestea de ultima ora Victor Costache, ministrul Sanatații, anunț ferm despre COVID-19! „Varful epidemiei in Romania ar putea fi estimat in 10 zile” Victor Costache, ministrul Sanatații a transmis un anunț ferm despre COVID-19! Acesta considera ca…

- Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a comentat pentru Digi 24 ca unul dintre cele mai reele scenarii care i se poate intampla Romaniei e creșterea in ritm alert a imbolnavirilor. Din pacate, Tataru estimeaza ca acest lucru e posibil pe la jumatatea lunii viitoare. Pericol de Paște,…

- 246 de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus, in Romania. Ministrul de Interne de la București a anunțat, marti seara, ca se suspenda activitatea de deservire a clienților in baruri, restaurante, hoteluri și saloane de infrumusețare.

Cel mai grav scenariu de coronavirus in Romania. Vezi cand va fi varful epidemiei Potrivit ultimelor informatii transmise de Grupul de comunicare strategica, pana pe 17 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 217 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus.

- Trei noi cazuri de infectare cu nou coronavirus au fost confirmate, in aceasta seara. Este vorba despre trei persoane din județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri din Italia și se afla in carantina in Arad. De asemenea,…

- Doua noi cazuri de infecție cu coronavirus au fost confirmate oficial in Romania, a anunțat Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Este vorba despre o femeie din Timiș și un barbat din Maramureș. Ambii au calatorit recent in...