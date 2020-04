Negociatorul sef al UE pentru Brexit Michel Barnier si-a reluat activitatea, la aproape patru saptamani dupa ce a anuntat ca a contractat COVID-19, potrivit unui mesaj postat de responsabilul european pe Twitter, relateaza marti dpa.



Barnier a postat o fotografie cu el si echipa sa in biroul sau de la Bruxelles si a spus ca se pregateste pentru o videoconferinta cu omologul sau britanic David Frost care va avea loc miercuri.

Back in my office today @EU_Commission with my team preparing, among other things, the videoconference with @DavidGHFrost tomorrow ????????…