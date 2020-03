Stiri pe aceeasi tema

- Puterile publice si medicii gestioneaza urgenta epidemiei noului coronavirus care a ucis peste 560 de oameni in Franta unde, rezuma seful statului Emmanuel Macron in Le Journal du Dimanche (JDD), "valul a sosit", adaugand ca "nu ne aflam la capatul a ceea ce ne va face sa suferim aceasta epidemie",…

- Secretarul de stat in MAI Gheorghe Sorescu semneaza o adresa catre toate prefecturile din tara in care se transmite interdictia de a mai comunica public informatii despre numarul de teste de COVID-19 efectuate, numarul de rezultate pozitive si starea pacientilor testati pozitiv.Documentul…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit, miercuri seara, intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS despre cazurile de coronavirus din Romania. Acesta a precizat ca persoanele cu varste intre 40 și 59 sunt cele mai afectate de COVID-19. Totodata, a precizat ca sunt afectați…

- Alianta Nord-Atlantica va continua sa ajute Turcia prin diverse modalitati, inclusiv cu sisteme antiracheta, a declarat luni seara secretarul general Jens Stoltenberg, in contextul in care presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut "sustinere concreta" in conflictul din Siria, anunța MEDIAFAX.Turcia…

- Alianța Nord-Atlantica a salutat, vineri, anuntul privind incheierea unui acord intre Statele Unite si talibani. Secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, a afirmat ca acesta deschide calea unei „paci...

- NATO a facut apel miercuri la talibani sa-si demonstreze angajamentul pentru solutionarea conflictului din Afganistan si incetarea violentelor, a doua zi dupa un atac mortal la Kabul, relateaza AFP. "Talibanii trebuie sa faca dovada vointei si a unei capacitati reale de a diminua violenta",…

- Atacul iranienilor asupra bazelor americane din Irak este condamnat de cancelariile occidentale și NATO. Secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a cerut Iranului sa se abțina de la orice violențe, iar președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, solicita revenirea

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut, luni, Iranului, sa evite mai multa "violenta si provocari", la incheierea unei reuniuni extraordinare ambasadorilor, in urma deciziei de sambata a aliantei de a-si suspenda misiunea de pregatire din Irak, din cauza