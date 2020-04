Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Cehiei, Milos Zeman, a declarat ca granița țarii ar trebui sa ramana inchisa pentru un an pentru a preveni un val al cazurilor de coronavirus. Declarația liderului a fost facut in contextul in care Cehia a inceput, astazi, prima etapa a relaxarii carantinei impusa in lupta impotriva pandemiei…

- In timp ce mass media numara constiincios numarul de infectii si numarul de decese de pe glob atribuite epidemiei de coronavirus apar tot mai des si analize privind impactul geopolitic al acesteia. Cu trimitere evidenta la competitia dintre Statele Unite si China, la o posibila reconfigurare a unor…

- In situația in care vom ajunge ca in Italia, se va pune problema ca pacienții cu forme ușoare și medii de COVID-19 sa fie ingrijiți la domiciliu, anunța secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horatiu Moldovan.Medicii care sunt asimptomatici, dar infectati cu coronavirus, vor putea ramane…

- Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii a vorbit despre un scenariu teribil care ar putea avea loc in Romania daca oamenii nu respecta indicatiile autoritatilor. Criza s-ar putea prelungi pe o perioada de patru luni. Mai mult de atat, numarul infectatilor ar putea ajunge chiar si la 10.000…

- Ministrul Sanatatii a anuntat, miercuri, ca spitalele private vor fi si ele cooptate in combaterea epidemiei de coronavirus, daca situatia o va impune. Victor Costache a precizat ca sistemul romanesc de sanatate poate gestiona cazurile actuale de COVID-19, insa daca numarul acestora va creste…

- Premierul interimar Ludovic Orban a anunțat, in urma Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU), ca școlile vor fi inchise in perioada 11-22 martie. Pe de alta parte, conform Antena 3, a fost confirmata infectarea cu coronavirus la o persoana din județul Buzau. Vom reveni cu informații…

- Raed Arafat indeamna populația la calm dupa aparitia celui de-al optulea caz de coronavirus in Romania, scrie Antena3 "Incercam sa stabilim contactii fiecarui infectat, dar din pacate sunt si...

- Șeful DSU, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, ca nu are coronavirus femeia din Buzau, care a apelat la 112 la coborarea din autocarul cu care a calatorit din Italia. La acest moment, pacienta este asimptomatica.„Doamna nu are nicio problema la acest moment. E asimptomatica. Ea a calatorit tot drumul…