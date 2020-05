Coronavirus: Muzeul Naţional al Cehiei organizează o expoziţie cu măşti de protecţie împotriva COVID-19 Muzeul National al Cehiei organizeaza o expozitie de masti care trebuie purtate pentru a proteja impotriva COVID-19, relateaza Reuters. Guvernul ceh a fost unul dintre primele care au impus obligativitatea purtarii mastii in afara casei. Cu 8.725 de cazuri si 304 de decese pana in prezent, Cehia a fost mai putin afectata de pandemia de coronavirus decat alte state din Europa, desi opiniile difera cu privire la diferenta pe care au facut-o mastile. La inceputul crizei, mastile confectionate industrial erau dificil de gasit, ceea ce a determinat un efort la nivel national pentru confectionarea acestora… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

