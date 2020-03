Stiri pe aceeasi tema

- Masura anuntata de Muzeul Luvru are loc in conditiile in care guvernul francez urma sa interzica adunarile de peste 100 de persoane in spatii publice, pe tot teritoriul Frantei, pentru a opri extinderea contaminarii cu coronavirus, mai scrie Agerpres .Pana joi seara, conform datelor transmise de AFP,…

- Toate scolile din Portugalia vor fi inchise cu incepere de luni cel putin pana la Pastele Catolic, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a decis joi seara guvernul de la Lisabona, relateaza AFP. "Principiul prudentei ne impune sa suspendam cu incepere de luni toate activitatile de invatamant…

- Intr-un scenariu sumbru de viitor, precizeaza Mircea Abrudean, prefectul județului Cluj, Clinica Medicala I s-ar putea inchide. Corpul de cladire ar urma sa fie pregatit pentru alt tip de pacienți, care nu au coronavirus dar au alte tipuri de boli care se incadreaza pe specialitatea de infecțioase.…

- Banca Angliei a redus miercuri de urgenta dobanda de politica monetara, cu 0,5 puncte procentuale, la 0,25%, pentru a sustine creditarea, in timp ce guvernul de la Londra urmeaza sa prezinte luni un buget care va include probabil masuri de stimulare a economiei, pentru a face fata impactului epidemiei…

- Muzeul Luvru din Paris, una dintre principalele atractii turistice ale Frantei, a ramas inchis luni, dupa ce angajatii sai, ingrijorati de epidemia de coronavirus, au votat dimineata un drept de retragere, a declarat pentru AFP Christian Galani, membru al personalului muzeului si reprezentant sindical.…

- Armenia va inchide "pentru doua saptamani" frontiera sa terestra cu Iranul si va suspenda legaturile aeriene cu aceasta tara unde numarul de cazuri de contaminare cu noul coronavirus este in crestere, a anuntat duminica prim-ministrul Nikol Pasinian, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."Legaturile…

- Pasagerii care au vizitat China cu 14 zile inainte de plecarea lor spre Israel nu vor mai putea intra in aceasta tara, incepand de luni, 3 februarie, informeaza Wiz Air. Masura este luata in conditiile epidemiei de coronavirus din China si nu se aplica pasagerilor care calatoresc cu pasaportul israelian…

- „M-am intalnit cu comunitatea chineza din Paris. Sunt foarte ingrijorati si au decis sa anuleze parada care era programata sa aiba loc in aceasta dupa-amiaza in Place de la Republique. Chiar nu au dispozitia necesara sa petreaca acum”, a declaratat Anne Hidalgo la radio Europa 1.Si orasul Bordeaux din…