- Muzeul de Arta Moderna (MoMA) din New York si-a redeschis portile pentru publicul larg in cursul zilei de joi, dupa o pauza de sase luni cauzata de pandemia de coronavirus, informeaza DPA. Celebrul muzeu newyorkez, care si-a redus capacitatea de functionare la 25% in aceasta perioada, a primit numerosi…

- Dupa Met si Whitney Museum, MoMA, celebrul muzeu de arta moderna din New York, a anuntat luni ca isi redeschide portile pe 27 august, dovada ca New York-ul revine la viata dupa cinci luni in care activitatea a fost paralizata ca urmare a pandemiei de coronavirus, informeaza AFP, titrat de Agerpres.…

Un muzeograf imbracat in uniforma folosita urma cu un secol de jandarmii rurali va veghea, de joi pana duminica, in cel mai mare muzeu in aer liber, Muzeul ASTRA, la respectarea masurilor de protectie impotriva noul coronavirus, potrivit Agerpres.

- Muzeul Luvru din Abu Dhabi si-a redeschis portile pentru vizitatori miercuri, la peste trei luni dupa ce a fost inchis in contextul masurilor impuse de autoritatile din Emiratele Arabe Unite pentru a limita raspandirea noului coronavirus, informeaza DPA.Vizitatorii trebuie sa isi faca din…

- Muzeul de Arta Contemporana s-a redeschis, cu toate expozițiile schimbate, așa cum face o data la 6 luni. Vernisajul s-a ținut afara, in aer liber, cu performance-uri muzicale și distanțare sociala.