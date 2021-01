Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca isi va inchide frontierele pentru cetatenii sud-africani din cauza circulatiei in aceasta tara a unei noi variante a virusului SARS-CoV-2, au anuntat autoritatile daneze marti seara, informeaza miercuri AFP. Decizia acestei tari nordice, care nu a inregistrat deocamdata niciun caz cu aceasta…

- Japonia a anuntat sambata ca va interzice intrarea in tara a cetatenilor straini nerezidenti, din 28 decembrie, din cauza noii tulpini de coronavirus care este foarte contagioasa, transmite Reuters potrivit news.ro. Interdictia va fi in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, a anuntat guvernul…

- Israelul a anuntat luni ca va interzice intrarea strainilor din toate tarile in incercarea de a preveni raspandirea unei noi tulpini de coronavirus considerata a fi deosebit de contagioasa, informeaza agenția DPA, citata de Agerpres.De miercuri la ora 14.00 (12.00 GMT), numai cetatenii israelieni si…

- Primaria municipiului Galati isi suspenda activitatea cu publicul in urmatoarele 14 zile, din cauza aparitiei unui focar de coronavirus. Documentele se vor primi si se vor elibera numai online, iar termenele de rezolvare a problemelor se decaleaza. Primaria municipiului Galati anunta suspendarea…

- Un potential vaccin candidat in curs de a fi dezvoltat in Danemarca s-a dovedit, in testele initiale pe animale, eficient impotriva unei mutatii a noului coronavirus descoperite la nurci in aceasta tara, a afirmat joi un cercetator care lucreaza la acest vaccin, transmite Reuters. Autoritatile daneze…

- Guvernul britanic a interzis accesul strainilor veniți din Danemarca, iar cluburile din Premier League nu și-au lasat sa plece internaționalii care ar fi trebuit sa joace in țara nordica. Meciul Anglia - Islanda poate fi mutat in Albania, pentru ca ”vikingii” evolueaza inainte chiar la Copenhaga. Mai…