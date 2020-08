Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Muntenegru a anuntat marti ca inceperea noului an scolar se amana cu o luna, pana la 1 octombrie, din cauza ingrijorarilor provocate de epidemia de coronavirus, transmite dpa, preluata de Agerpres.

- Profesorii din toata țara vor incepe din 24 august cursuri de predare online. Ministerul Educației a pus deja la punct programul de formare pentru cadrele didacțile, care include 15 cursuri privind utilizarea platformelor educationale pentru sustinerea de lectii online.

- Președintele Klaus Iohannis a menționat faptul ca online-ul este mult mai bine pregatit decat era in starea de urgența, iar in acest sens atat Guvernul, cat și Ministerul Educației lucreaza cu viteza maxima. Citește și: Klaus Iohannis: Pe 14 septembrie incepe noul an scolar ”Online-ul…

- Data la care se vor redeschide școlile va fi anunțata in a doua jumatate a lunii august, a declarat luni, la Galați, ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „In a doua jumatate a lunii august va vom spune exact cand se va deschide școala", a spus Tataru. In ceea ce privește evoluția epidemiei de…

- Guvernul are in analiza trei – patru scenarii pentru deschiderea scolilor si va lua o decizie in funcție de evolutia situatiei epidemiologice, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban. „Am constituit un grup de lucru interministerial, chiar si astazi are o sedinta, care pregateste toate scenariile privind…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, ca autoritatile centrale nu iau in calcul, in momentul de fata, nici amanarea inceperii noului an scolar, nici a alegerilor locale din luna septembrie, relateaza Agerpres. El a precizat ca scenariile luate in calcul impreuna cu Ministerul Educatiei…

- SCOALA… Inceperea anului scolar 2020-2021 este o mare necunoscuta acum, in contextul epidemiei de coronavirus. Grupul interministerial care dezbate conditiile in care vor fi redeschise scolile, din toamna, a primit de la Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti trei variante, in functie de evolutia…

- Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Parinți, a declarat pentru Edupedu.ro cum a decurs intalnirea de lucru de astazi, de la sediul Ministerului Educației, unde au fost prezenți și reprezentanții ministerului Sanatații. In urma discuției, ramane ca Institutul Național…