Autoritatile sanitare din Muntenegru au anuntat luni ca in scurt timp vor aproba utilizarea vaccinului dezvoltat de compania chineza Sinopharm, dupa ce l-au autorizat deja pe cel rusesc Sputnik V, desi campania de vaccinare in aceasta tara balcanica de 642.000 de locuitori inca nu a inceput, relateaza EFE. Zeljka Bozovic, membru al Institutului Farmaceutic din Muntenegru, a declarat ca este posibil ca primele doze de vaccin Sputnik V sa ajunga saptamana aceasta in tara, desi nu se stie data exacta. In declaratii acordate portalului Vijesti, Bozovic a precizat ca este pe cale sa se dea unda verde…