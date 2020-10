Coronavirus: Municipalitatea din Strasbourg anulează târgul de Crăciun Edilul orasului Strasbourg (estul Frantei), ecologista Jeanne Barseghian, a anuntat joi ca municipalitatea anuleaza celebrul targ de Craciun din cauza agravarii situatiei sanitare, renuntand la cele 300 de casute prezente in mod traditional in piata, dar pastrand spectacolele, informeaza AFP. ''Am luat decizia sa acordam prioritate variantei fara casute'', a declarat aceasta cu prilejul unei conferinte de presa. Bradul de Craciun din piata Kleber, in centrul orasului, va fi cu toate acestea instalat la fel ca in anii precedenti, iar ''animatiile'' si ''spectacolele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Edilul orasului Strasbourg (estul Frantei), ecologista Jeanne Barseghian, a anuntat joi ca municipalitatea anuleaza celebrul tirg de Craciun din cauza agravarii situatiei sanitare, renuntind la cele 300 de casute prezente in mod traditional in piata, dar pastrind spectacolele, informeaza AFP, citat…

- Ecologista Jeanne Barseghian, edilul orasului Strasbourg (estul Frantei), a anuntat astazi ca municipalitatea anuleaza celebrul targ de Craciun din cauza agravarii situatiei sanitare, renuntand la cele 300 de casute prezente in mod traditional in piata. Pastreaza, in schimb, spectacolele, potrivit Agerpres.…

- Edilul orasului Strasbourg (estul Frantei), ecologista Jeanne Barseghian, a anuntat joi ca municipalitatea anuleaza celebrul targ de Craciun din cauza agravarii situatiei sanitare, renuntand la cele 300 de casute prezente in mod traditional in piata, dar pastrand spectacolele, informeaza AFP, citata…

- Edilul orasului Strasbourg (estul Frantei), ecologista Jeanne Barseghian, a anuntat joi ca municipalitatea anuleaza celebrul targ de Craciun din cauza agravarii situatiei sanitare, renuntand la cele 300 de casute prezente in mod traditional in piata, dar pastrand

- Printr-un comunicat, municipalitatea a anuntat abia ieri anularea desfasurarii evenimentului de la Palatul Roznovanu. Practic, din Sarbatorile Iasului a ramas doar Targul de blanuri, restul manifestarilor fiind anulate din cauza pandemiei Covid. In ceea ce priveste premiile acordate de obicei in cadrul…

- Antal Arpad, primarul din Sfantu Gheorghe, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost testat pozitiv cu coronavirus. Edilul a facut anuntul pe pagina sa Facebook. Primarul spune ca va merge la spital și sfatuiește pe toata lumea sa respecte regulile de prevenire, potrivit Digi24. „Ieri am avut febra,…

- Poliția franceza a deschis o ancheta dupa ce o studenta din Strasbourg a relatat ca a fost atacata pe strada ziua pentru ca purta o fusta, relateaza BBC.Elisabeta, în vârsta de 22 de ani, a declarat ca a fost lovita cu pumnul în fața „de catre trei indivizi care s-au…

- Sesiunea Parlamentului European de la Strasbourg care urmeaza sa inceapa pe 14 septembrie era pusa sub semnul intrebarii vineri la presiunea eurodeputatilor, care vad in aceasta un risc inutil din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Ar fi vorba, daca intr-adevar va avea loc, de prima sesiune…