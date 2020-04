Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu ora 12:00, marcam zece ani de la lansarea Publika TV intr-un mod inedit: colectam fonduri pentru a le ușura munca acestor eroi.Sa demonstram fiecare ca ne pasa și sa investim atat cat putem in sanatatea acestei țari. Stai acasa și doneaza.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca autoritatile au descoperit la sediul Primariei Patrauti, aflata in zona de carantina din Suceava, un numar de 102 adeverinte eliberate de primarul localitatii, care ar atesta ca oamenii care vor sa plece la munca in Germania sunt sanatosi, pe numele…

- Prefectul Emanuel Soare este ferm in ceea ce privește lupta impotriva coronavirusului. Acesta sugereaza ca nu este loc pentru teama, lașitate, renunțare, orgolii, lupte politice sau de alta natura. Emanuel Soare: ”Din fericire pentru județul Argeș, de trei zile nu avem cazuri suspecte noi. Sper ca…

- Când guvernul din Australia a anunțat ca interzice intrarea în țara a tuturor cetațenilor straini care vin din China continentala, o studenta din China a trebuit sa decida între a pierde începutul anului universitar și cheltuielile necesare pentru a calatori printr-o țara terța,…

- Marea Britanie va ”inchide robinetul” pentru forța de munca necalificata din afara țarii și va cere ca toți muncitorii straini calificați care doresc sa lucreze in Regat sa aiba o oferta de munca, sa indeplineasca condițiile salariale și cerințele legate de cunoașterea limbii engleze, relateaza Hotnews.…

- „O padure in flacari"„In 19 l.c. s"a iscat in padurea comunala din Gura Homorului un foc care numai cu greu a putut fi localisat. Sease jugere de padure au cadut prada incendiului".„Patria", Anul III, nr. 262, Cernauti, Dumineca in 11/23 Aprile ...

- Peste 3.500 de locuri de munca au fost disponibile pe parcusul anului trecut pentru romanii dornici sa isi gaseasca un loc de munca in afara granitelor. Candidatii le-au putut accesa prin intermediul portalului EURES. Iata topul tarilor in care au fost...

- 242 de locuri de munca vacante la nivelul judetului Teleorman in Social / on 13/01/2020 at 09:46 / In baza de date a AJOFM Teleorman sunt inregistrate in aceasta perioada 242 de locuri de munca vacante, din care 3 pentru persoanele cu studii superioare, 58 pentru persoanele calificate in diverse…