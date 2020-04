Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala a Chinei a lansat un pachet de 79 miliarde dolari pentru a stimula economia, sustinand companiile a caror activitate a fost grav afectata de epidemia cu coronavirus.Anuntul bancii centrale din China vine in aceeasi zi in care alte banci centrale din regiunea Asia-Pacific au…

- Infecția cu Coronavirus a ajuns in 111 țari, cele mai afectate fiind China, Coreea de Sud, Iran și Italia, statul european in care epidemia s-a raspandit cel mai mult. Multe gradinițe și școli sunt inchise, o serie de companii aeriene au anulat zboruri...

- Autoritațile din China au cerut cetațenilor sa reconsidere sau sa reduca calatoriile in afara țarii pe masura ce numarul de cazuri de infecție cu coronavirus aduse acum din afara granițelor a inceput sa creasca, scrie Reuters.Cetațenii care calatoresc in țarile afectate de epidemii de coronavirus și…

- Primele cazuri de pneumonie din cauze necunoscute au fost identificate in orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, la inceputul lunii decembrie. Simptomele aparute in unii pacienți infectați cu virusul Covid-19 au adus aminte de virusul SARS, ceea ce a generat ingrijorare in randul medicilor chinezi.…

- Rusia a pus capat sâmbata posibilitatii pentru chinezi de a intra fara viza pe teritoriul sau în scop turistic si a încetat sa le mai acorde vize de lucru din cauza epidemiei de pneumonie virala, potrivit AFP.Aceste masuri urmaresc "sa asigure securitatea tarii, sa protejeze…

- 107 morti si aproximativ 4.500 de oameni infectati. Este cel mai recent bilant al gripei pornite din China. Reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au anuntat ca amenintarea legata de coronavirus este ,,ridicata" la nivel mondial. Presedintele Donald Trump a propus Chinei ajutorul Statelor…

- Cercetatorii chinezi au anuntat ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus care a provocat zeci de decese in centrul Chinei. Reusita lor reprezinta o etapa cruciala in procedura de creare a unui vaccin, informeaza duminica DPA. Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli virale din cadrul…

- Un focar de coronavirus care a debutat in orasul Wuhan, situat in centrul Chinei, a provocat pana in prezent decesul a 41 de persoane si a infectat peste 1.300. Spitalele sunt atat de pline incat medicii sunt nevoiți sa poarte scutece pentru a nu fi nevoiți sa mearga la toaleta. Situația este alarmanta,…