Coronavirus: MTV Video Music Awards ar putea avea loc sub forma unui show live

Stiri pe aceeasi tema

- Angelina Friedman, care locuieste intr-un camin de batrani din nordul statului New York – astfel de centre au fost puternic afectate de pandemie -, a fost diagnosticata cu COVID-19 in luna martie, dar a reusit sa invinga boala, la fel cum a reuit sa invinga gripa spaniola și cancerul, a informat marti…

- Los Angeles, 27 apr /Agerpres/ - Actorul Tom Hanks si sotia lui, Rita Wilson, care s-au vindecat de COVID-19, au donat sange pentru a-i ajuta pe oamenii de stiinta din Statele Unite sa dezvolte un vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza site-ul revistei Variety. La inceputul lunii martie, starul…

- Organizatia BeyGOOD a cântaretei Beyoncé a încheiat un parteneriat cu initiativa #startsmall a lui Jack Dorsey, CEO Twitter, pentru a oferi o donatie de 6 milioane de dolari pentru servicii de sanatate personala si mintala.Initiativa privind sanatatea mintala cuprinde si un parteneriat…

- SUA – numarul deceselor trece de 40.000 Numarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut duminica la peste 40.000, cel mai mare din lume si aproape dublul numarului de decese inregistrate in Italia, a doua cea mai afectata tara. In SUA la 38 de zile de la primul deces inregistrat…

- Artiom Karamyan (40 de ani), fost jucator la Rapid, FCSB și Poli Timișoara se afla in prezent in SUA, țara puternic afectata de pandemia de coronavirus. Armeanul se afla in Los Angeles, oraș despre care spune ca nu este la fel de afectat de COVID-19 precum New York, și a dat detalii despre situația…

- Statele Unite au inregistrat luni 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta, potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins, noteaza AFP.Acest bilant zilnic ridica la 23.529 numarul total al deceselor inregistrate de la declansarea…

- Bilantul epidemic a ajuns la peste 600 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 606 persoane au murit in Statele Unite din cauza epidemiei de coronavirus si se inregistreaza 50.206 de infectare, conform bilantului anuntat…

- Compania aeriana Ryanair a fost constrânsa sa anuleze pâna la 25% din zborurile italiene pe distanta scurta între 17 martie si 8 aprilie, drept consecinta a virusului Covid-19, informeaza compania low-cost pe propriul site, potrivit Rador."Toti clientii afectati de anulari…