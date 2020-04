Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, face un apel catre structurile sportive sa gestioneze cat mai responsabil starea de urgenta si sa acceseze toate facilitatile pe care Guvernul le pune la dispozitie pentru a-si ajuta sportivii si angajatii, potrivit news.ro.A aparut, in Monitorul…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, face un apel catre structurile sportive sa gestioneze cat mai responsabil starea de urgenta si sa acceseze toate facilitatile pe care Guvernul le pune la dispozitie pentru a-si ajuta sportivii si angajatii.

- Cluburile sportive si federatiile vor beneficia, in baza unei hotarari adoptate de Guvern, de o amanare la plata a serviciilor de utilitati, electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, dar si a chiriei imobilelor in perioada starii de urgenta, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat ca ministerul pe care il conduce recomanda amanarea tuturor competitiilor, in contextul pandemiei de coronavirus potrivit news.ro.In urma cresterii numarului de cazuri confirmate de Covid-19 inregistrate in Romania in ultimele zile…

- Ionuț Stroe (40 de ani), ministrul Tineretului și Sportului, a comentat decizia FRF de a suspenda competițiile fotbalistice și a oferit o recomandare tuturor federațiilor sportive. BREAKING NEWS: STOP JOC! FRF anunța SUSPENDAREA tuturor competițiilor de fotbal din Romania! „Lucram bilateral cu foarte…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, miercuri, ca sportivii intorsi din Italia, tara afectata de coronavirus, nu au probleme de sanatate si nu intra in carantina la CNS Snagov, ci merg la antrenamente acolo, potrivit news.ro."Din pacate, in contextul asta destul de…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, s-a intalnit luni cu reprezentantii a 23 de federatii care au sportivi calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo sau in curs de calificare, pentru a discuta despre competitiile la care vor participa reprezentantii Romaniei in urmatoarea perioada, a…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca intentioneaza sa stabileasca printr-o modificare legislativa ca fiecare federatie sportiva sa efectueze un anumit numar de controale antidoping pe parcursul unui an. „In ceea ce priveste legislatia, din analiza…