Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat vineri pentru a sasea zi consecutiv peste 10.000 de noi infectii cu coronavirus, dintre care mai mult de jumatate in capitala Moscova, unde masurile de izolare au fost prelungite pana pe 31 mai, relateaza AFP. In tara sunt in prezent confirmate 187.859 de cazuri, dintre care 10.699…

- Rusia a inregistrat vineri pentru a sasea zi consecutiv peste 10.000 de noi infectii cu coronavirus. Mai mult de jumatate sunt in capitala Moscova, unde masurile de izolare au fost prelungite pana pe 31 mai, relateaza AFP. In tara sunt in prezent confirmate 187.859 de cazuri, dintre care 10.699 identificate…

- Rusia a raportat joi 11.231 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record zilnic, care ridica la 177.160 totalul cazurilor de COVID-19 inregistrate pana in prezent, bilant care plaseaza statul rus pe locul cinci in lume la numarul de contaminari, devansand Germania…

- Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters, citata de Agerpres.Numarul…

- Interdicția pentru batrani de a mai ieși din case va fi valabila in perioada 26 martie – 14 aprilie, a anuntat Seghei Sobianin. Intrebat in ce masura interdicția i se va aplica și președintelui Vladimir Putin, care are 67 de ani, primarul Moscovei a spus ca seful de la Kremlin lucreaza unde…

- Serghei Sobianin, primarul Moscovei, a anunțat ca batranii peste 65 de ani au interzis sa mai iasa din case, din pricina pandemiei de coronavirus.In Rusia s-au inregistrat 438 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cele mai multe fiind din capitala Moscova, a notat Daily Mail.Interdicția…

- Rusia îsi va închide de miercuri pâna la 1 mai frontierele pentru cetatenii straini, cu exceptia rezidentilor permanenti în tara, a anunta luni guvernul rus, citat de AFP si Reuters. Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi…

- Rusia isi va inchide de miercuri pana la 1 mai frontierele pentru cetatenii straini, cu exceptia rezidentilor permanenti in tara, anunța Agerpres.Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi sefi de guverne in legatura cu intrarea in vigoare a acestei masuri incepand de miercuri…