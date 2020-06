Coronavirus: Moscova își redeschide muzeele și terasele Rezidenții Moscovei au putut sa se reîntoarca la muzee și terase începând de marți pentru prima oara în peste doua luni pe masura ce autoritațile din capitala Rusiei au început sa relaxeze carantina stricta impusa pentru combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza Reuters.



Începând de marți au fost redeschise muzeele, terasele, gradinile zoologice din orașul de aproape 13 milioane de locuitori, în pofida faptului ca peste 1.000 de noi infecții sunt înregistrate zilnic în Moscova.



Dentiștii își vor putea relua activitatea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

